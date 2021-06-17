شكرا لقرائتكم خبر عن رقم 9 مفتاح حظ أحمد مظهر.. ومريم فخر الدين تتحدى الجميع وتتفاءل برقم 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حياتنا نتفاءل ببعض الأشياء ونشعر بالانقباض من أشياء أخرى، ونحب بعض الأرقام ونستبشر بها خاصة إذا ارتبطت بأحداث سعيدة فى حياتنا، وبنفس المنطق نكره أرقاماً معينة أو أشياء معينة إذا ارتبطت فى ذاكرتنا باحداث سيئة.

وفى حياة نجوم الفن العديد من الأشياء والأرقام التى يتفاءلون بها، أو يتشائمون منها وكان لنجوم الزمن العديد من الحكايات مع الأرقام وكان بعضهم يعتبر أرقاماً معينة مفتاح حظه وسبباً للتفاؤل.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 نشرت المجلة موضوعاً عن الأرقام فى حياة النجوم وسألت عدداً منهم عن تلك الأرقام التى يتفاءلون بها ويرون أنها تجلب لهم الحظ.

وكانت الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين من أكثر النجوم تفاؤلاً وتشاؤماً بالأرقام والأشياء وتحب قراءة الفنجان واطلاق البخور والأحجبة، لكن الغريب أنها كانت تتفاءل برقم 13 بالرغم من أن معظم الناس يتشائمون من هذا الرقم، لكن كان هناك موقف تسبب فى أن يكون هذا الرقم محبباً عند مريم فخر الدين.

وذكرت الفنانة الكبيرة أنها كانت ذات مرة فى الإسكندرية ونزلت تسبح فى البحر مع بعض صديقاتها، لكنها كادت أن تغرق فى هذا اليوم، وفى آخر لحظة تمكنت بعض صديقاتها من إنقاذها، ومنذ ذلك الوقت وهى تحب رقم 13 وتقول إنه لو كان شؤماً كانت غرقت فى هذا اليوم، لكن كتبت لها النجاة، لذلك كانت تستبشر وتتفاءل بهذا الرقم وترى أن السعد والحظ يأتيها فى يوم 13 دائما وفى الأعمال التى تتوافق مع هذا الرقم.

فيما كان الفنان الكبير أحمد مظهر يتفاءل برقم 9، وذلك لأن الله كتب له النجاة فى هذا اليوم بعد أن سقط من فوق ظهر حصان، كما وافق هذا اليوم كتابة عقد أول بطولة له، والسبب الأكبر لزيادة تفاؤل فارس السينما برقم 9 أنه اليوم الذى أنجب فيه توأميه نرمين وإيمان.