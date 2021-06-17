شكرا لقرائتكم خبر عن كوثر رمزى صاحبة مشوار طويل لم تعرف الأضواء إلا بجريمة قتل.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 90 عاما على ميلاد الفنانة كوثر رمزى، هذا الوجه الذى يعرفه الجمهور، حيث بدأت مشواره الفنى فى الخمسينيات عندما ظهرت لأول مرة فى فيلم نداء الحب عام 1954، وظلت تعمل طوال عمرها حتى عام 2015 وقبل وفاتها بثلاث أعوام، ورغم مشوارها الفنى الطويل إلا أن الواقعة الأبرز فى حياة كوثر رمزى والتى سلطت عليها الأضواء أكثر من أعمالها الفنية كانت جريمة قتل المطربة الراحلة ذكرى حيث كانت الفنانة كوثر رمزى الشاهدة الوحيدة فى هذه القضية.

وُلدت كوثر رمزى فى 17 يونيو 1931، ووالدها هو الفنان إبراهيم محمد فوزي، خبير التراث المسرحي بمعهد الفنون المسرحية.

أحبت كوثر رمزى التمثيل وكان أول ظهور سينمائي لها فى فيلم نداء الحب، وتوالت أعمالها الفنية ووصل عدد الأفلام التى شاركت فيها إلى 70 فيلمًا، منها: مجرم مع مرتبة الشرف، وزنقة الستات، والمطربون في الأرض، وسنوات الشقاء والحب، ودرب العوالم، ومصيدة الذئاب، ومهمة في تل أبيب، وأبو كرتونة، وغيرها من الأفلام، كما شاركت الزعيم عادل إمام فى عدد من الأعمال ومنها أفلام طيور الظلام، وبخيت وعديلة، و مسرحيتي الزعيم، وبودي جارد.

ووصل عدد المسلسلات التى شاركت فيها كوثر رمزى إلى 100 مسلسل من بينها: أبو العلا البشري، ويوميات ونيس، وحارة العوانس، وسوق الخضار، ولا أحد ينام في الإسكندرية، وحكايات المدندش، وقمر، وأبو ضحكة جنان، وحاميها حراميها، والبيت، والوالدة باشا وغيرها، بالإضافة إلى مشاركتها فى حوالى 35 مسرحية، ومنها: الفتى الشرير، والمصيدة، والغربة، وناس وناس وغيرها، وعرفت في أغلب أدوارها بالسينما والدراما والمسرح بأدوار الأم الشعبية.

وحصلت كوثر رمزى على شهادة تقدير من الرئيس الراحل أنور السادات، لكن لم يوضع اسم الفنانة كوثر رمزى تحت الأضواء بقوة رغم مشوارها الفنى الطويل سوى عندما اقترن بجريمة قتل المطربة التونسية ذكرى، حيث كانت كوثر رمزى صديقتها المقربة، وكانت ذكرى تناديها "ماما كوثر"، وكانت كوثر رمزى شاهدة قوية على جريمة القتل حيث كانت متواجدة بمنزل ذكرى وقت قتلها.

ففى 28 نوفمبر 2003، كانت كوثر فى زيارة لذكرى بمنزلها في حي الزمالك ليلة مقتلها، وشهدت الجريمة .

وفى لقاء إعلامى قبل وفاتها حكت رمزى تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أنها ذهبت لزيارة ذكرى بعد الانتهاء من ‏عرض إحدى المسرحيات، وفوجئت بزوجها يدخل المنزل، فى عصبية و بدأ الشجار بينهما، وطلب من كوثر أن تتركهما وحدهما وأن تبقى فى غرفة أخرى حتى ينتهى من الحديث مع ذكرى.‏

وعرضت كوثر أن تغادر المنزل لكن ذكرى صممت أن تبقى وطلبت منها أن تنتظرها فى ‏الصالون، وفور أن دخلت الغرفة، طلب ‏أيمن من الخادمتين أن يغلقا الباب عليها بالمفتاح من الخارج - بحسب ما ذكرته كوثر بنفسها - ووقعت الجريمة.

وأضافت كوثر "زوجها دخل معاه مدير أعماله، والشرار فى عينه كانت ‏الساعة 3 ونصف، حسيت إن فيه حاجة غير طبيعية"، مؤكدة أنه كان يغار على ذكرى بشدة، وطلب منها أكثر من ‏مرة أن تعتزل الغناء‎.‎

وبعد سنوات من الحادث أصيبت كوثر بجلطة تسببت فى إصابتها بشلل فى اليد والساق اليمنى، حتى توفيت فى 2 سبتمبر 2018، عن عمر ناهز 87 عامًا، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.