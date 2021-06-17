بالصور.. نجوم الفن في حفل زفاف نجل مصطفى قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم مساء أمس الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حفل زفاف "إياد" نجل الفنان مصطفى قمر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحضر الحفل من نجوم الغناء: محمد حماقي، حميد الشاعري، إيهاب توفيق، جنات، تامر حسني، محمد نور، هشام عباس، حمادة هلال، وآخرون.

ومن الممثلين الذين حرصوا على حضور حفل الزفاف: هاني سلامة، إدوارد، محمد لطفي، عبير منير، محمد رجب.

يذكر أن إياد ظهر ضمن أحداث فيلم "قلب جريء" الذي عرض عام 2002، بطولة والده النجم مصطفى قمر، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، ومن إخراج محمد النجار.