المخرج محمود كامل: أنتظر عرض "شقة 6" و "السجين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعرب المخرج محمود كامل، عن سعادته بالعمل مع الفنانة روبي في مسلسلهما الجديد "شقة 6"، والمقرر بدء عرض أولى حلقاته منتصف شهر يوليو المقبل على منصة "شاهد".

وقال محمود كامل:” العمل مع روبي ممتع، فهي حريصة على الاهتمام بتفاصيل المسلسل”.

وأوضح أن العمل يضم نخبة من الفنانين من بينهم أحمد حاتم وصلاح عبد الله وهاني عادل ورحاب الجمل ومحمود البزاوي.

وعلى جانب آخر، أوضح أنه ينتظر عرض فيلمه السعودي الجديد "السجين"خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره.

العمل بطولة الفنانة السعودية إلهام علي وخالد صقر وطارق النفيسي وفهد عبد العزيز والطفلة ريم عبد القادر.

يذكر أن محمود كامل، تولى إخراج مسلسل "القطة العامية" بطولة الفنانة حنان ترك، وأفلام "عزبة آدم، وأدرينالين، وعمار، وبنات ثانوي"، ومسلسل "إلا أنا" حكاية "أمر شخصي".