تامر حسني يكشف عن موعد حفله الجديد في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان تامر حسني، عن إحياء حفل غنائي جديد في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 24 يونيو الجاري.

ونشر "تامر" بوستر الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، ليوضح من خلاله التفاصيل المتعلقة به.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءا.

وانتهى تامر حسني، مؤخرًا من تصوير كليبه الجديد "افتح قلبك" من كلمات منه عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله، وتولى إخراج الكليب المخرج هادي الباجوري.

تامر حسني ينتظر حاليًا طرح فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومحمد عبد الرحمن، وسوسن بدر، وإياد نصار، وشيرين، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".