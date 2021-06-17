الفنان المصري هاني شاكر يفاجئ جمهوره بـ"لوك" جديد

محمد الفلاح - الخميس 17 يونيو 2021

تفاجأ جمهور الفنان المصري هاني شاكر بصورة جديدة قام بنشرها على حسابه على موقع "أنستقرام".



وجاء اللوك الجديد مختلف جدا عن الصورة المعروفة عن هاني شاكر.

وظهر شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بـ "اللوك الجديد" في الصورة الرسمية للترويج لأحد أعماله الفنية المقبلة، حيث لفت الأنظار إليه في صورة الغلاف، ليكتفي بتشويق متابعيه بكلمة "قريباً"، بدون الإعلان عن أي تفاصيل جديدة.

يذكر أن الفنان هاني شاكر طرح في رمضان الماضي دعاء ديني بعنوان "يا رب يا رحمن"، تعاون خلاله مع الشاعر محمد الجبالي والملحنة السعودية حنين علي.