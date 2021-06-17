حورية فرغلي تعود مجددا.. مسلسل وعضو لجنة تحكيم "Miss Egypt 2021"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي انضمامها للجنة تحكيم مسابقة Miss Egypt 2021، والمقرر لها بداية شهر يوليو المُقبل.

وتشارك حورية بصفتها ممثلة وبصفة أخرى وهي حمل لقب ملكة جمال مصر سابقا.

وعبرت حورية عن فخرها بانضمامها ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة التي تحمل اسم "بنت مصر"، وكتبت عبر حسابها بموقع "أنستقرام": "أتشرف بانضمامي كعضو لجنة تحكيم Miss Egypt 2021 انتظرونا أول الشهر المقبل".





"أيام وبنعيشها"

من جهة أخرى، نشرت الفنانة المصرية صورا على حسابها على موقع "أنستقرام" وهي بصدد توقيع عقد مسلسل جديد بعنوان "أيام وبنعيشها" معقلة على ذلك بـ"انتظروني قريبا".

يذكر أن حورية فرغلي قد أجرت مؤخرا نحو 4 عمليات جراحية في أنفها بولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة.

وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على حصان أثناء ممارسة رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضاً مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.



