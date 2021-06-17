محمد رمضان يطلق أغنيته المصورة الجديدة "ثابت"

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"الخليج 365": طرح الفنان المصري محمد رمضان أغنيته المصورة الجديدة "ثابت" عبر قناته الرسمية على الـيوتيوب، وذلك بعد عدة أيام من تشويقه لجمهوره لعمله الجديد، بعدة منشورات عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام.

أغنية ثابت من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، فيما صور فيديو كليب الأغنية تحت إدارة وإشراف المخرج محمد سامي، والذي سبق له التعاون معه في فيديو كليب أغنية "رايحين نسهر".

وأثار الفنان المصري، جدلاً واسعاً بسبب كلمات الأغنية أولاً والتي يجدد فيها تحديه لخصومه، بالإضافة لظهورة في مشاهد مثيرة الراقصة التي شاركته في تصوير العمل؟

وتجاوزت نسبة مشاهدة الأغنية الجديدة حاجز الـمليون ونص مشاهدة، خلال الساعات الأولى من طرحها.