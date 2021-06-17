فن ومشاهير

محمد رمضان يطلق أغنيته المصورة الجديدة "ثابت"

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"الخليج 365": طرح الفنان المصري محمد رمضان أغنيته المصورة الجديدة "ثابت" عبر قناته الرسمية على الـيوتيوب، وذلك بعد عدة أيام من تشويقه لجمهوره لعمله الجديد، بعدة منشورات عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام.

أغنية ثابت من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، فيما صور فيديو كليب الأغنية تحت إدارة وإشراف المخرج محمد سامي، والذي سبق له التعاون معه في فيديو كليب أغنية "رايحين نسهر".

وأثار الفنان المصري، جدلاً واسعاً بسبب كلمات الأغنية أولاً والتي يجدد فيها تحديه لخصومه، بالإضافة لظهورة في مشاهد مثيرة الراقصة التي شاركته في تصوير العمل؟

وتجاوزت نسبة مشاهدة الأغنية الجديدة حاجز الـمليون ونص مشاهدة، خلال الساعات الأولى من طرحها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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