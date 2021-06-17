سيرين عبد النور تتمرن على الملاكمة من اجل "دور العمر"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: نشر الكاتب اللبناني ناصر فقيه عبر صفحته على تويتر فيديو من كواليس تصوير مسلسل "دور العمر" وهو يساعد الفنانة سيرين عبد النور في التمرن على الملاكمة.

وعلق الكاتب على المشهد قائلاً: "كانت ورّمتلي عيني بس تنزل سيرين عا الحلبة زيحوا من دربها".

المسلسل الجديد من 10 حلقات، يعرض قريباً على منصة "شاهد"، وهو من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق، ويشاركها في بطولة العمل الفنان اللبناني عادل كرم.

وسينتظر الجمهور الغموض والحركة والحبّ والجنون والخيانة من خلال المشاهد التي عرضت في الإعلانات الترويجية ضمن حبكة درامية مثيرة وتشويقيّة للغاية،وبدت سيرين في أحد المشاهد بلوك مختلف وبشعر لونه أشقر لم نعتد عليه من قبل،كما بدت في حوض الاستحمام المليء بالدّم.