راسل كرو يعتزم إقامة استديو للإنتاج السينمائي على ساحل أستراليا الشرقي

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بريزبين (أستراليا): كشف النجم الأسترالي راسل كرو الأربعاء عن عزمه على إقامة استديو للإنتاج السينمائي على الساحل الشرقي لأستراليا الذي يستقطب عدداً متزايداً من عمليات تصوير الأعمال.

وأعلن كرو الحائز أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "غلادياتور" (2001) أن الاستديو سيُقام في كوفس هاربور بجنوب بريزبين، مكان مجمع سياحي سابق.

وقال الممثل لقناة "إيه بي سي" الأسترالية العامة "أفكر منذ سنوات في كيفية الجمع بين مكان حياتي وعملي".

وأوضح في بيان أنه يأمل في أن يستضيف مجمعه "عمليات تصوير عالمية بالإضافة إلى إنتاجات محلية".

وشهدت أستراليا منذ بداية الجائحة عدداً من عمليات التصوير، إذ ساهم معدّل الإصابات الضئيل بفيروس كورونا في استقطاب الإنتاجات.

كذلك نجحت الحكومة في جذب المنتجين إلى الساحل الأسترالي من خلال تقديم حوافز مالية.