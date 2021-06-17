شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام حظ النجوم.. سر حب محرم فؤاد لرقم 24.. وش السعد عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حياتنا نتفائل ببعض الأشياء ونشعر بالانقباض من اشياء أخرى، ونحب بعض الأرقام ونستبشر بها خاصة إذا ارتبطت بأحداث سعيدة فى حياتنا، وبنفس المنطق نكره أرقاماً معينة أو أشياء معينة إذا ارتبطت فى ذاكرتنا باحداث سيئة.

وفى حياة نجوم الفن العديد من الأشياء والأرقام التى يتفائلون بها، أو يتشائمون منها وكان لنجوم الزمن العديد من الحكايات مع الأرقام وكان بعضهم يعتبر أرقاماً معينة مفتاح حظه وسبباً للتفاؤل.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 نشرت المجلة موضوعاً عن الأرقام فى حياة النجوم وسألت عدداً منهم عن تلك الأرقام التى يتفائلون بها ويرون أنها تجلب لهم الحظ.

وتحدث الفنان الكبير محرم فؤاد عن رقم الحظ فى حياته مشيراً إلى أنه يتفائل برقم 24 وهو يوم ميلاده حيث ولد فى 24 يونيو عام 1934.

وذكر محرم فؤاد واقعة حدثت له فى بداياته حيث سافر إلى الإسكندرية للاتفاق على المشاركة فى عمل فنى وكان ذلك يوم 23، وعندما وصل فوجئ باعتذار المنتج والمخرج عن إسناذ هذا الدور له، وشعر بالصدمة وحزن حزناً كبيراً، واضطر فى هذه الليلة غلى المبيت فى أحد فنادق الإسكندرية حتى اليوم التالى.

وأشار الفنان الكبير إلى أنه فى الصباح الباكر فوجئ بطرقات على باب غرفته بالفندق، وعندما فتح وجد المخرج قد أرسل فى طلبه معتذراً ليسند له الدور بالأجر الذى يطلبه ، وحينها فرح محرم فؤاد فرحاً كبيراً حيث طرق الحظ بابه وجاءه الخير جاء له فى اليوم الذى يتفائل به وهو يوم 24.