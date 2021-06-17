فن ومشاهير

أحمد حلمي لمكي: "مهما ضربته بيعطف عليا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ظهر الفنان أحمد حلمي بصحبة الفنان أحمد مكي في عدد من الصور التي تجمعهما.
ونشر "حلمي" مجموعة صور مع "مكي" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أحلى حاجة في مكي، إن قلبه كبير مهما ضربته بيعطف عليا".
وعلقت الفنانة مي كساب، على صورتهما عبر إنستجرام: "أجمد اتنين على الكرة الأرضية.. ملوك الضحك".
وشارك أحمد حلمي كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الاختيار ٢" الذي خاض بطولته أحمد مكي وكريم عبدالعزيز، وهو من إخراج بيتر ميمي، وعُرض العمل في شهر رمضان الماضي.
جدير بالذكر أنّ آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، كانت فيلم "خيال مآتة"، والذي عُرض عام ٢٠١٩، وشاركه البطولة كل من منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وانتصار، وسامي مغاوري، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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