شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا هينويك أحدث المنضمين لفيلم Knives Out 2 مع دانيال كريج وباتيستا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الممثلة جيسيكا هينويك إلى الجزء الثانى من فليم الإثارة والتشويق Knives Out، أمام بطل العمل الممثل العالمى سيعود دانييل كريج، وسيكون من تأليف ريان جونسون.

بالإضافة إلى ذلك كان قد انضم كل من ديف باتيستا، جانيل موناي وكاثرين هان وليزلي أودوم جونيور وكيت هدسون ومادلين كلاين وإدوارد نورتون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

ويحضر صناع فيلم Knives Out 2 لعمل قوى، فما زال المخرج حتى الآن يكمل فريق العمل بأقوى نجوم هوليوود، لكنه بدأ بالفعل التحضير لبدء التصوير بشكل جدى.

وحسب موقع deadline تفاصيل الحبكة الدرامية غير معروفة في الوقت الحالى، بخلاف عودة كريج لحل لغز آخر يدور حول مجموعة كبيرة من المشتبه بهم، ومن غير المعروف أيضًا من سيلعب أدوار أخرى فى الفيلم الذى من المقرر أن يبدأ إنتاجه هذا الصيف في اليونان، والعمل سيكون من إنتاج شركة Lionsgate ، ويدور الفيلم فى إطار جريمة ودراما وكوميديا.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم Knives Out بعد العثورعلى الروائى المتخصص في كتابة الجريمة "هارلان ثرومبى"، ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.