شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب تجمع بين دينا الشربينى وهشام ماجد فى فيلم "حامل اللقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع قصة حب بين الفنانة دينا الشربينى والفنان هشام ماجد فى إطار من الفانتازيا، خلال أحداث فيلمهما الجديد "حامل اللقب"، والمقرر انطلاق تصويره مطلع يوليو المقبل، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، ويشارك فى بطولته الفنان محمد سلام وتواصل الشركة المنتجة خلال الأيام القليلة المقبلة التعاقد مع باقي أبطال العمل.

يذكر أن هشام ماجد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.

ومن ناحية أخرى تشارك دينا الشربينى فى مسلسل لبنانى يحمل عنوان "الزيارة"، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأسابيع الماضية والعمل من بطولة كارول عبود، إيلي مترى، عبدو شاهين، سيرينا الشامى وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمى نوعية العمل 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وإخراج أدولفو مارتينيز.