هاني شاكر يثير الجدل بـ"لوك" جديد.. والجمهور: "مين ده؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان هاني شاكر بـ "لوك" جديد وإطلالة مختلفة عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر "شاكر" صورة من اللوك الجديد التي أثارت حالة من الاستغراب والجدل بين جمهوره، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "قريبًا.. هاني شاكر"، ولم يكشف من خلاله ما إذا كانت بوستر لأغنية جديدة له أم جلسة تصوير جديدة.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "هاني شاكر مين؟.. هاني شاكر بتاعنا"، "والله معرفتك"، "أنا بجد معرفتش حضرتك.. إيه التغيير الحلو ده، طول عمرك جميل وأغانيك أحلى".

ومن بين التعليقات أيضًا: "إيه ده يا هنوش معرفتكش"، "والله كل ما أشوفك، بترجعلي ذكريات جميلة وأيام الفن الراقي والحلو"، "عن جد عن جد .. والله ما عرفتك،"مين ده؟".

جدير بالذكر أن هاني شاكر أعلن مؤخرًا عن حصوله وزوجته على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، وعلق عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية لي ولزوجتي وتمنياتي لدولة الإمارات الحبيبه شعبًا وحكومة بدوام النجاح والإزدهار".