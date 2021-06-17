"شدي حيلك يا حبيبتي".. أحمد زاهر يُعزي إيمان العاصي في وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان أحمد زاهر، والد صديقته الفنانة إيمان العاصي، الذي رحل عن عالمنا أمس الأربعاء، وطالب من متابعيه الدعاء له.

وكتب "زاهر،" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "البقاء لله، والدوام لله.. توفي اليوم والد صديقتي وأختي إيمان العاصي.. ربنا يرحمه و يغفر له ويدخله فسيح جناته، ويصبرك يا إيمان".

وأضاف: "شدي حيلك يا حبيبتي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة للمغفور له بإذن الله .. لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن أحمد زاهر يشارك إيمان العاصي في بطولة فيلم "فارس" بطولة النجوم: حسين فهمي، أحمد زاهر، صلاح عبدالله، ملك أحمد زاهر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف.