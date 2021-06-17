هكذا ظهرت نسرين أمين في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة نسرين أمين لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وانهالت التعليقات من النجوم، وكتبت الفنانة منة فضالي : "تحفة"، بينما كتب شيكو : "الأم مدرسة".

وكانت نسرين أمين قد كشفت عن تلقيها لقاح فيروس كورونا في 10 مايو الجاري، وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "أنا اتطعمت الحمد لله".

يذكر أن آخر أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين" مع النجوم: محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، كريم قاسم، نبيل عيسى ومحمود حجازي، في شهر رمضان 2020