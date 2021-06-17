في عيد ميلاده.. شاهدوا صورة نادرة لـ بيومي فؤاد مع أبنائه الثلاثة

كتب امير فتحي في الخميس 17 يونيو 2021 03:50 صباحاً - الفنان المصري بيومي فؤاد يعد واحد من أهم الفنانين خلال الوقت الحالى ممن يشاركون فى أعمال عديدة، حيث اشتهر بتقديم كل الألوان المختلفة، وذلك بعدما بدأت مسيرته بين عامى 2009 و 2012، حيث شارك خلالها بأدوار بسيطة فى بعض الأفلام لتنطلق بعدها رحلته بمشاركته فى أعمال كثيرة فى عام واحد، وأصبحت مشاركته فى مسلسل “الكبير أوى” بأجزائه الخمسة من أهم الاعمال الفنية التى منحته شهرة كبيرة وشعبية واسعة، قبل انطلاق نجوميته بصورة أكبر وبزوغ نجمه بعدما شارك فى أعمال مهمة بأدوار صارت بمثابة بصمة تحسب له.

أسرة الفنان بيومي فؤاد لا يعلم عنها الجمهور الكثير إلا أن نجله الكبير يعمل في الوسط كمساعد مخرج ولا يظهر بيومي مع اسرته بشكل كبير خاصة وانه ينشغل أغلب أوقاته في تصوير اعماله، ولكن في عيد ميلاده تداول رواد مواقع التواصل صورة له مع ابنائه والفنان خالد الصاوي في أحد العروض الخاصة وتفاعل معها الكثيرين خاصة وان لدية أبنه تشبهه بشكلٍ كبير.

صورة تجمع الفنان خالد الصاوي مع الفنان بيومي فؤاد وأسرته

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من ناحية أخري، احتفلت أسرة مسلسل “عودة الأب الضال” بعيد ميلاد النجم بيومي فؤاد الـ 56 داخل لوكيشن تصوير المسلسل، وظهر بيومى وهو يطفئ الشموع ويؤدى حركات راقصة خلال الاحتفال.

ونشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام فيديو الاحتفال بعيد ميلاد الفنان بيومي خلال تصوير مشاهد مسلسل “عودة الأب الضال”، وعلقت بقولها: “كل سنة وإنت طيب يا أستاذ بيومي، سنة حلوة وجميلة، عيد ميلاد سعيد”.

مسلسل “عودة الأب الضال” تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين وهشام ماجد ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروت.

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