شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يرقص مع تامر حسنى فى حفل زفاف ابنه إياد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسنى على حضور حفل زفاف ابن النجم مصطفى قمر، الذى يقام فى أحد الفنادق، وشارك الثنائى فى عدد من الأغانى وتبادلا الرقص معا.

واحتفل النجم مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر إياد، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك حضور عدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم محمد حماقى، هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، عبير منير، الموزع توما.

وشهد الحفل غناء مصطفى قمر أغنية "السود عيونه" بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية "أصحاب ولا بيزنس" بمشاركة هانى سلامة وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.