شاهدوا صور زوجة كريم محمود عبد العزيز فاتنة الجمال.. ولهذا السبب اعترض والده على زواجه منها!

كتب امير فتحي في الخميس 17 يونيو 2021 02:46 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية بمواقع التواصل الإجتماعي نشر عدة صور للفنان المصري “كريم محمود عبد العزيز” مع زوجته التى استطاعت أن تلفت الأنظار بجمالها النادر في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

وتزوج الفنان كريم محمود عبد العزيز من خارج الوسط الفني في عام 2011، وعمره 25 عامًا، من «آن الرفاعي» ابنة رجل الأعمال المصري “مجدي الرفاعي”، التي نادرًا ما تظهر معه في المناسبات. واعترض والده الراحل الفنان محمود عبد العزيز، على زواجه المبكر في البداية، لكن مع إصرار ابنه تمت الزيجة وأنجب بناته الثلاث «كندة وخديجة وحبيبة».

صورة من حفل زفاف الفنان كريم محمود عبد العزيز عام 2011

كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي في ظهور نادر لهما

ويحرص «كريم»، على عدم نشر صور فتياته الثلاث، متعمد إبعادهن عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء ذكرهن في إحدى المرات التي نشر فيها صورة له ووجهه ملون، مشيرًا إلى أن فتياته رسمن على وجهه لوحة ملونة.

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«كريم» هو الابن الأصغر للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وبدأ مسيرته الفنية في سن صغير بفيلم «البحر بيضحك ليه» عام 1995 وهو ابن الـ10 سنوات وقتها.

تقاضى أول أجر له بعد مشاركته في فيلم «الناظر» وكان 600 جنيه، ورسب في امتحان التاريخ في المرحلة الإعدادية، بسبب مشاركته في مسلسل «رجل من زمن العولمة» مع الفنان القدير صلاح السعدني.، كما أنه لا يحب الأماكن المغلقة ولا ركوب «الأسانسير».

روج الفنان كريم محمود عبد العزيز، لفيلمه السينمائي الجديد “موسى” والذي من المقرر طرحه قريبا بدور العرض، ونشر كريم، صورة له من الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: “مالقيتش لحم ودم أصاحبه، قررت اصاحب كومة حديد.. فيلم موسى.. أقوى من الحديد.. صيف ٢٠٢١ “.

“فيلم موسى” من إنتاج شركات الإنتاج سينرجي فليمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي وغيرهم، من إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.

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