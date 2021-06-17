هاني شاكر بملامح مختلفة.. وما الذي جمعه بـ ليلى علوي والهام شاهين ونادر صعب في دبي؟

كتب امير فتحي في الخميس 17 يونيو 2021 02:46 صباحاً - فاجأ الفنان المصري هاني شاكر متابعيه بالتغيير الكبير الذي طرأ على الستايل الخاص به، من خلال صورة نشرها عبر حسابه على “إنستغرام” لأحدث أعماله الغنائية.

ونشر شاكر صورة الغلاف لعمله الغنائي الجديد وظهر مختلفاً كلياً بإطلالة كلاسيكية، بعيداً عن الستايل الذي عرفه الجمهور به، بتوقيع ناقد الموضة المصري محمد الشريف، واللباس من Davanti.

وارتدى هاني شاكر قميصا أبيض اللون مع بنطال بنفس اللون، وجاكيت باللون البني الفاتح، وارتدى قبعة كلاسيكية. ممسكاً بيده الغليون.

على صعيد آخر، جمعت الصدفة بين الفنان هاني شاكر، والفنانتين ليلى علوي وإلهام شاهين، في أحد فنادق دبي، ونشر شاكر عبر “إنستغرام” صورة جماعية وكتب معلقاً عليها: “أحلى صدفة في دبي لقائي أنا وزوجتي بالأصدقاء الأعزاء ليلى علوي وإلهام شاهين والإعلامية أنابيلا هلال وزوجها د.نادر صعب، على مأدبة العشاء. وكل الشكر للمدير التنفيذي للفندق الأخ منذر، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي اعتدنا عليه”.

يذكر أن شاكر حصل على الإقامة الذهبية نهاية شهر مايو/ أيار الماضي هو وزوجته، وتلقى لقاح “كوفيد 19” في أحد مستشفيات دبي، ووجّه الشكر لحكومة الإمارات وشعبها على حسن الضيافة.