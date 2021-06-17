صورة قديمة لـ فيفي عبده من مرحلة المراهقة.. لن تصدقوا التغيّر الكبير في شكلها!

كتب امير فتحي في الخميس 17 يونيو 2021 02:46 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات علي مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة من مرحلة المراهقة للفنانة المصرية “فيفي عبده”، حيث كانت في الـ 16 من عمرها تقريبًا، كشفت عن التغيير الملحوظ في شكلها بمرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه .

وبحسب تعليقات المتابعين، فقد اختلفت الآراء حول إطلالة فيفي بين مرحلة المراهقة واليوم، فبعضهم من أشار إلى محافظتها على تفاصيل ملامح وجهها بالرغم من خضوعها لبعض العمليات التجميلية البسيطة، بينما أشار البعض الأخر إلى أنها أصبحت أكثر جمالاً عندما كبرت فلم تكن ملفتة وهي فتاة مراهقة .

صورة ترصد التغيير الملحوظ في شكل الفنانة “فيفي عبده” بين الماضي والحاضر

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في سياقٍ آخر، نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيفي بإطلالة جذابة أنيقة، ما حازت على إعجاب متابعيها.

وكانت الفنانة فيفي عبده، تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى، وأعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلّقت فيفي عبده: “أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي”.

يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الدرامية “مسلسل مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

“مملكة الغجر” من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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