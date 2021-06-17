شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تكشف عن أصعب مشاهدها فى مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هبة مجدى عن أصعب مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "موسى"، والتى شاركت فيه ضمن سباق دراما رمضان الماضى من خلال شخصية شفيقة أخت الفنان محمد رمضان، حيث صرحت لـ"الخليج 365"، بأن العمل كان حافل بمشاهد عديدة صعبة، إلا أن المشهد الأصعب بصورة كبيرة كان أمام الفنان حمدي الوزير.

وأضافت الفنانة هبة مجدى لـ"الخليج 365" أن أصعب مشهد حينما أخبرت زوجها الأول "حمدى الوزير" بأنها حامل، ليرد عليها بأنه رجل لا ينجب، ليهاجمها ويستنكر الأمر تماماً، وعللت صعوبة المشهد أنه بجانب ثقله أنه كان في أول أيام تصوير المسلسل، وبالتالى لم تكن حضرت بعد للعمل، ودخلت الشخصية بصورة تامة.



هبة مجدي ضمن احداث مسلسل موسى

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، هبة مجدى، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى، وقد عرض مسلسل "موسى" خلال دراما رمضان الماضى، حيث حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه على شاشة قناة dmc.