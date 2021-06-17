شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء يشاركون مصطفى قمر احتفاله بزفاف ابنه إياد × 12 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم مصطفى قمر بزفاف ابنه الأكبر إياد، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، وذلك بحضور الأهل وأقارب العروسين، وكذلك حضور عدد من نجوم الفن والغناء، وعلى رأسهم محمد حماقى، هشام عباس، هانى سلامة، محمد رجب، إيهاب توفيق، حميد الشاعرى، جنات، محمد لطفى، إدوارد، محمد نور، عبير منير، الموزع توما.



حفل زفاف ابن مصطفى قمر

وشهد الحفل غناء مصطفى قمر أغنية "السود عيونه" بمشاركة الفنانين الذين حضروا الحفل، كما غنى أغنية "أصحاب ولا بيزنس" بمشاركة هانى سلامة وذلك بعد 20 سنة من تقديمها فى الفيلم الذى جمعهما وحمل نفس الاسم، كما غنى حماقى عددا من أغانيه الشهيرة مثل "أجمل يوم" و"واحدة واحدة"، وحرص النجوم الحاضرين على الغناء ومشاركة صديقهم مصطفى.

وأعرب مصطفى قمر منذ أيام عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على أغنية "زحمة الأيام" التي قدمها مع نجوم جيله حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس، وقال في تصريح لـ"الخليج 365": "الحمد لله الأغنية ربنا كرمنا بيها وحققت نجاحا كبيرا وردود فعل جميلة شوفناها في كل مكان".



محمد يغنى والعروس ترقص فى حفل الزفاف

وأضاف مصطفى قمر: "الأغنية حزينة لأنها مناسبة في الظروف الحالية والسبب الرئيسي الراحلين سامح العجمى وأشرف سالم، ومن الممكن أن نكرر التعاون مرة أخرى إذا أتت لنا فكرة أغنية جديدة مبهجة"، مؤكدًا أنه سيعمل على طرح أغنية سينجل وتكون أغنية مفرحة في فصل الصيف.



ايهاب توفيق يغنى مع مصطفى قمر



جانب من حفل زفاف نجل مصطفى قمر



حفل زفاف ابن مصطفى قمر



حمادة هلال ومحمد حماقى وهشام عباس



محمد حماقى بغنى فى حفل زفاف ابن مصطفى قمر



محمد حماقى وايهاب توفيق ومحمد لطفى



محمد حماقى ومصطفى فمر وهانى سلامة



محمد حماقى ومصطفى قمر



محمد حماقى