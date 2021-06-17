شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يغنى مع مصطفى قمر "أصحاب ولا بيزنس" من فرح ابنه إياد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم هانى سلامة بالغناء مع النجم مصطفى قمر أغنية "أصحاب ولا بيزنس" التى تم تقديمها فى الفيلم الذى تم عرضه قبل 20 عاماً وتحديداً سنة 2001 وجمع سلامة وقمر، وذلك خلال حفل زفاف إياد مصطفى قمر بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة ويحضره العديد من نجوم الفن والغناء.

وأحيا الجزء الأول من الحفل النجم محمد حماقى حيث غنى عدد من أغانيه الشهيرة مثل "واحدة واحدة" و"أجمل يوم"، كما غنى مصطفى قمر أغنية "السود عيونه" وسط تفاعل من أصدقائه الفنانين الذين رددوا معه الأغنية، وذلك فى حضور إيهاب توفيق وإدوارد ومحمد رجب ومحمد لطفى وهانى سلامة وجنات.

وكان إياد ابن الفنان مصطفى قمر ظهر معه في فيلم "قلب جرىء" الذي تم عرضه عام 2002، والذى قامت ببطولته ياسمين عبد العزيز، حسن حسني، أحمد عيد، عبد الله مشرف، لقاء الخميسي، رامى وحيد، وهو من تأليف أحمد البيه وإخراج محمد النجار.

وأعرب مصطفى قمر منذ أيام عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على أغنية "زحمة الأيام" التي قدمها مع نجوم جيله حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس، وقال في تصريح لـ"الخليج 365": "الحمد لله الأغنية ربنا كرمنا بيها وحققت نجاحا كبيرا وردود فعل جميلة شوفناها في كل مكان".