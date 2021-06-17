ستيفاني صليبا مع شقيقاتها و"سيلفي" رانيا منصور.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ستيفاني صليبا

الفنانة ستيفاني صليبا، نشرت صورة لها مع شقيقاتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأخوات.. يعني حب بدون مقابل ولا مصلحة، يعني إحساس بالأمان والثقة، يعني حنية وطيبة وأفضل أصدقاء، بحبكن قد الدنيا".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سلمى أبو ضيف

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن أحدث ظهور لها مرتدية نظارة شمسية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا الملاح

الفنانة رانيا الملاح، ظهرت بملابس صيفية أمام البحر في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

ويزو

نشرت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، أحدث صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريم البارودي

الفنانة ريم البارودي، كشفت عن أحدث إطلالة لها أمام متابعيها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا منصور

ظهرت الفنانة رانيا منصور، في أحدث إطلالة لها داخل غرفة على البحر وهي تلتقط صورة سيلفي، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

نرمين ماهر

ظهرت الفنانة نرمين ماهر، بإطلالة استعراضية عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

حسين الجسمي

نشر الفنان حسين الجسمي، صورة له من إحدى حفلاته الغنائية عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بالغ فيما تحب".

إيساف

الفنان إيساف، نشر صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا برج العقرب".