إيطاليا أول المتأهلين لدور الـ16 لكأس أمم أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

تأهل المنتخب الإيطالي إلى دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره السويسري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن المجموعة الأولى.

وسجل ثلاثية “الآتزوري” كل من مانويل لوكاتيلي “هدفين” في الدقيقتين 26 و52، وشيرو إيموبيلي قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي.

وأدار الحكم الروسي سيرغي كاراسيف المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة روما.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من مباراتين، بعد انتصاره في المباراة الافتتاحية على تركيا بثلاثية نظيفة، ليضمن تأهله رسميا إلى الدور المقبل.

في المقابل، توقف رصيد سويسرا عند نقطة يتيمة جمعتها من مباراتها الأولى التي تعادلت فيها أمام ويلز 1-1.

– ترتيب المجموعة الأولى بعد جولتين من دور المجموعات:

1- إيطاليا 6 نقاط (من انتصارين)

2- ويلز 4 نقاط (من تعادل وفوز)

3- سويسرا نقطة واحدة (من تعادل وخسارة)

4- تركيا من دون نقاط (بعد خساراتين).