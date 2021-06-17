شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى توقع عقد المشاركة فى مسلسل "أيام وبنعيشها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّعت الفنانة حورية فرغلى عقد المشاركة في مسلسل "أيام وبنعيشها"، وذلك بعد استقرار حالتها الصحية وإجرائها عددا من العمليات الجراحية بالخارج استعدادا لعودتها للشاشات من جديد.

من ناحية أخرى، اختار القائمون على مسابقة ملكة جمال مصر، الفنانة حورية فرغلى ضمن لجنة تحكيم المسابقة هذا العام المقرر بدء فعاليتها فى الثانى من شهر يوليو المقبل.

وحصلت حورية فرغلى على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، إلا إنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها نور السمرى.

يذكر أن الفنانة حورية فرغلى قد خرجت على متابعيها بـ"لايف" خلال الفترة الماضية على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، لتوجه الشكر لكل الجمهور الذى دعمها ودعا لها طوال فترة سفرها من أجل إجراء العمليات الجراحية فى أنفها بأمريكا، وأيضًا بعد عودتها، وطمأنت المتابعين على حالتها الصحية وآخر تطوراتها".

وقالت حورية فرغلى فى الـ"لايف": "كل سنة وأنتم طيبين، ميرسى أوى على كمية الرسائل اللى عمالين تبعتوهالى، شكراً على دعمكم ليا ودعواتكم وسؤالكم عليا طول وأنا مسافرة وحتى بعد ما رجعت، أما تطورات العلاج والنقاهة فعاوزة أقولكم إن أنا زى الفل، الدكتور مبسوط جداً وأنا مبسوطة جداً، حاستى الشم والتذوق رجعولى تانى وصوتى مبقاش مخنف وبقيت أنام وأنا بتنفس من مناخيرى".

وأضافت حورية: "الحمد لله يا رب، ربنا رجعلى النعمة دى تانى، أنا بس بحب اطمنكم إن أنا زى الفل وعندى كمية طاقة كبيرة أوى وأنا داخلة على شغل كتير، هتبقى مفاجأة بالنسبة ليكوا وأنا دايما معوداكم أن مش بعمل حاجة عادية".