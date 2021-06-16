شمس الكويتية برد صادم على منتقدي إطلالاتها المثيرة.. انا احب البس من غير هدوم

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 11:57 مساءً - ردت الفنانة ​شمس الكويتية​ بقوة وجرأة على موجة من الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالاتها المثيرة.

وعلقت شمس في مقطع فيديو بصفحتها على موقع للتواصل الاجتماعي فقالت :”انا لابسة لنفسي انا احب البس ما مستور انا احب البس من غير هدوم انا احب امشي كده”.

وتابعت شمس: “اذا بتفكر اني بغريك فأنا مو شايفتك ولا اعرفك عشان اغريك وبعدين تلاقيك انت ثلاثة ارباعك كرش وكأنك سوبر ماريو ليش اغريك اصلا”.

وأصافت شمس الكويتية :”لو بغري اغري حد حلو اغري حد يسوى العالم تركض وراه عند بواخر واقفة على البحر واسطول طيارات واسم مولع الدنيا”. This is a Twitter Statushttps://twitter.com/Alsheri2030/status/1402548257222430721?ref_src=twsrc%5Etfw

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