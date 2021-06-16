هالة سرحان تحتفل بعيد ميلاد إبنها الوحيد.. شاهدوا هل يشبهها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 11:57 مساءً - نشرت ال​إعلام​ية المصرية ​هالة سرحان​ عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جمعتها بابنها الوحيد ​محمد أديب​، من طليقها الإعلامي عماد الدين أديب، يعود تاريخها الى العام 2016، وكانت بمناسبة حصول ابنها حينها على “الماجستير”، أما إعادة نشرها في هذا اليوم بالذات، فهو للاحتفال بعيد ميلاده، الذي يتزامن مع حصوله على الشهادة في الإخراج والسيناريو من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

وعلّقت هالة على المنشور قائلة: “الصورة دي كانت يوم ١١ يونيو ٢٠١٦ وكنت في حفل تخرج محمد اديب ابني الغالي ونور عيني والاحتفال بحصوله علي الماجستير في الاخراج والسيناريو من UCLA FILM SCHOOL جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس من اهم الجامعات في العالم في التخصص ده ويصادف ان ده يوم عيد ميلاده كل سنة احتفل بالمناسبتين الحلوين في حياتي ربنا يحفظك ويكرمك وكل سنة وانت طيب ياحبيبي ياغالي يااغلي الغاليين”.

وتفاعل كثيرون مع الصورة مهنئين محمد بعيد ميلاده، والنجاحات التي حققها في مجال دراسته.