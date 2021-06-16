ابنة أحمد زاهر تفاجئ متابعيها بصور قديمة لها بوزن زائد

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 11:57 مساءً - فاجأت الممثلة المصرية ملك ​أحمد زاهر​ ابنة الممثل أحمد زاهر متابعيها بنشرها صوراً قديمة لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بدت فيها وحين انت تعاني من الوزن الزائد في مرحلة المراهقة، وكيف كان لديها أصرار على خسارة الوزن وأبرزت تغير ملامحها وقوامها.

وبدأت ​ملك أحمد زاهر​ التمثيل، قبل عام واحد من دخول ليلى المجال، حيث شاركت في دور صغير بفيلم كابتن هيما عام 2008 مع الفنان أحمد زاهر، وظهرت كإحدى تلميذات المدرسة، ولم يترك الدور علامة واضحة، كونها لم تكن عنصراً أساسياً في الفيلم.

وهي الشقيقة الكبرى لأخواتها، وهي أولى بنات أحمد زاهر، التي رُزق بها في 1 يوليو من عام 2002، وتبلغ من العمر حوالى 19 عاماً، ولأنها بدأت مشوارها الفني مع بداية شقيقتها ليلى، ظن البعض أن الفتاتين توأماً، ولكن هذا الأمر غير صحيح، فليلى أحمد زاهر أصغر من شقيقتها.

عرف الناس ملك من خلال فيلم عمر وسلمى 2، وعام 2012 ظهرت في الجزء الثالث والأخير من عمر وسلمى، وفي عام 2013 وخلال فترة المراهقة شاركت في عمل درامي مهم وهو مسلسل القاصرات مع عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني، ثم جاءت فترة التوقف والانقطاع قبل أن تعود بمسلسل لؤلؤ عام 2020، ومسلسل نسل الأغراب رمضان 2021.