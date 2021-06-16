مي العيدان تنشر أول تعليق لطليقة محمد الصيرفي بعد الكشف عن هويتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 11:57 مساءً - نشرت ​مي العيدان​ تعليقاً لطليقة الممثل ومقدم البرامج الكويتي ​محمد الصيرفي​ وهي ​المدونة السعودية دودو​ وذلك في صفحتها الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي تحدثت فيه عن علاقتها به حين كانا متزوجين رغم ان زواجهما لم يدم سوى شهرين.

وقالت :”ولا فلي العرب عامة ولا أولاد وبنات الاصول لا يتكلمون بما تتهموني وتتهموه وهل تفكرون انو ما لي صور قديمة هيا كانت محطوطة على السناب ولما قال محمد انو على تواصل معايا مزبوط وما شفت منو الا كل خير وكان ما في بيناتنا الا كل احترام وكان في ظرف جعلنا ننفصل، وهوا اجا على نفسو وكل اللي حوالينا عارف ايش كان وايش صار”.



واما تعليقات المتابعين على الصورة : واو انتي دبة”، وكيف تتواصل معاه، في شي اسمو تواصل محترم والرجل حتى لما انفصلنا كان في قمة الاحترام وما قصر معايا بولا شي وبطلو تألفو أمور واللي في بالكم واللي قاعدين تألفوه وتقولوه لا هو عندي ولا هو عندو ولا هو من عاداتنا ولا تقاليدنا”.

وكانت العيدان كشفت هوية زوجة الصيرفي عبر نشرها صورة قديمة جمعتها بالصيرفي، ما أثار ردود فعل متباينة بين من انتقد تدخل العيدان في خصوصيات الناس وآخرون أثنوا على جمالها.