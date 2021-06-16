نسرين طافش بالـ «هوت شورت» على دراجتها الهوائية في المالديف

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 11:57 مساءً - تتمتع الفنانة السورية ​نسرين طافش​ بشعبية كبيرة ولديها معجبون عديدون من مختلف الدول العربية والذين يحرصون على متابعة أخبارها ومشاهدة صورها وإطلالاتها وكل جديد لها.

وتستمتع طافش حالياً بإجازة في جزر ​المالديف​ وتنشر يومياً العديد من الصور من نشاطاتها ويومياتها.

وهي كانت أمس جلست على أرجوحة في مكان رائع الجمال مرتدية فستاناً بنقشة الورد وأرسلت تحية صباحية لمتابعيها، موجهة نصيحة إليهم واستعارت اقتباساً للكاتبة إستر هيكس، وكتبت: “تستطيع أن تأخذ الطريق المختصره لكل أنواع الوفرة والسعادة في حياتك، فقط اذا استطعت أن تشعر بالرضا”، معقبة: “صباح الرضا”.

أما اليوم فاعتمدت نسرين الهوت شورت من قماش الجينز ونسقت معه توب باللون الخردلي وكانت تمارس هوايتها وهي ركوب الدراجة الهوائية التي بدت في الصورة وهي على ممر مخصص إلى جانب شاطء البحر وانتعلت سليبر مكشوف باللون البني الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها، وصففت طافش شعرها على شكل ضفيرتين ووضعت يدها اليسرى على جبهتها كي تحمي عينيها من أشعة الشمس، وعلقت عليها: “ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية عند الغروب”.