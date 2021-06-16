"فرح" 3 مصريات ومخرجة سويسرية بافتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22، الأربعاء بمشاركة أكثر من 100 فيلم من نحو 40 دولة.

يشمل برنامج المهرجان، الذي تأجل أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا، 5 مسابقات رئيسية هي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة ومسابقة الفيلم الروائي القصير ومسابقة أفلام التحريك إضافة إلى مسابقة أفلام الطلبة.



واختارت إدارة المهرجان فيلم (فرح) للمخرجة السويسرية جوليا بونتر للعرض في الافتتاح والذي يتناول قصص 3 فتيات مصريات على وشك الزواج ومدى تأثير الأفكار والتقاليد الاجتماعية على اختياراتهن.

تقام عروض المهرجان في قصر ثقافة الإسماعيلية ومكتبة مصر العامة ونادي الشجرة ونادي الشاطئ (الدنفاه) وحديقة ميدان النافورة والحديقة المفتوحة بفندق توليب.





وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في الافتتاح "من خلال هذه الدورة الاستثنائية للمهرجان يترسخ الإيمان بالدور الذي تلعبه القوى الناعمة في تحقيق التقارب بين الشعوب والثقافات، خصوصا مع تواجد هذه الكوكبة من صناع السينما من جميع أنحاء العالم".

وأضافت "ولعل من دواعي الفخر أن تكون روسيا ضيف شرف الدورة الحالية للمهرجان والتي تأتي في إطار أجندة وزارة الثقافة للاحتفال بعام التبادل الإنساني مصر-روسيا".

وكرم المهرجان في الافتتاح الناقد السينمائي كمال رمزي، واسم مخرجة الرسوم المتحركة فايزة حسين التي توفيت قبل أسابيع قليلة، وكذلك اسم الممثلة وعارضة الأزياء الراحلة رجاء الجداوي ابنة مدينة الإسماعيلية.

وعلى مدى أيام الدورة المستمرة حتى 22 يونيو حزيران يحتفي المهرجان، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، بعدد من النجوم المصرين الذين شاركوا في أفلام قصيرة من بينهم صفية العمري وأحمد بدير.

ويصدر المهرجان في هذه الدورة سبعة كتب عن تاريخ السينما المصرية والسينما التسجيلية، من أبرزها كتاب (أعمدة السينما التسجيلية المصرية في القرن العشرين) للناقد والمخرج هاشم النحاس.