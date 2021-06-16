ياسمين عبدالعزيز تسخر من بوسي شلبي.. ما علاقة ريهام حجاج؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو للإعلامية بوسي شلبي، في أثناء حلولها ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي.

وسخرت ياسمين عبدالعزيز من إجابة "شلبى" على سؤال: "هل ياسمين عبدالعزيز هي النجمة الأولى، في ظل نجاحها بالسينما والتليفزيون في السنوات الأخيرة".



وردت بوسي شلبي على سؤال إيناس الدغيدي، قائلا إن يسرا هي النجمة الأولى في مصر، على اختلاف الأجيال.

وعلقت ياسمين عبدالعزيز على الفيديو بكلمة: هموت"، وتبعتها بأشكال ضاحكة كثيرة.

ولم تمر سوى ساعات بسيطة على نشر ياسمين عبدالعزيز لفيديو بوسي شلبي وهي تتجاهل اسمها، لتعلن الإعلامية الشهيرة عن لقاء قريب مع الفنانة المصرية ريهام حجاج.

جدير بالذكر أن الفنانة ريهام حجاج متزوجة من رجل الأعمال محمد حلاوة، زوج الفنانة ياسمن عبدالعزيز السابق، ووالد أبنائها.