شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يقترب من الفورمة القديمة بعد مشوار طويل من التدريبات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مشوار طويل استمر لعدة شهور داخل صالات التدريبات لعودته من جديد لفورمته الشهيرة، ظهر النجم العالمي ويل سميث، في أحدث فيديو له بعد خسارته لوزنه بشكل كبير نتيجة التدريبات التى يلتزم بممارستها بشكل يومي، ويشارك تفاصيلها مع متابعيه وجمهوره لرفع معنوياته فى الاستمرار.

وظهر النجم العالمي صاحب الـ 52 عاماً في الفيديو الذى نشره منذ قليل وهو يمارس تدريباته القاسية داخل صالة الجيم، والذي ظهر فيه وهو في لياقة بدنية مرتفعة، مقارنة بظهوره منذ عدة أشهر بزيادة كبيرة في الوزن.

وسرعان ما حصد سميث الكثير من التعليقات والإعجابات على الفيديو الذى نشره منذ قليل، حيث حصد الفيديو عشرات الآلاف من المشاهدات، والتى جاءت غاليتها داعمة ومحفزة له لاستمراره في عملية الوصول للفورمة المثالية.

ويواصل سميث العمل الجاد في صالة الألعاب الرياضية، بعد أن أعلن في مايو الماضى أنه كان في "أسوأ شكل" في حياته بعد فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، ويشارك الممثل البالغ من العمر 52 عامًا، منذ مايو فيديوهات وصور تكشف عن روتينه التدريبي الشاق من أجل استعادة لياقته والحصول على قوام مثالى، حيث يرفع الأثقال للتقوية عضلات ساقه ومختلف عضلات جسمه.



تدريبات ويل سميث



ويل سميث فى التدريبات