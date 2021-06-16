شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية يكرم الراحلة رجاء الجداوى وابنتها تتسلم الدرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الذى يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، والذى تنطلق دورته الـ22 برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، اسم الفنانة رجاء الجداوى باعتبارها ابنة الإسماعيلية وصاحبة رصيد سينمائى مشرف، وتسلم الدرع أمير مختار ابنة الراحلة والتى عبرت والدموع فى عينيها، عن سعادتها بالتكريم وقالت إن رجاء ولدت فى الإسماعيلية وتوفيت بها وكانت تشعر أنها سترحل فى الإسماعيلية بعدما جاءت للعلاج من كورونا.

قدمت رجاء الجداوى العديد من الأفلام منها "دعاء الكروان"المأخوذ عن قصة لعميد الأدب العربى طه حسين، وأمام فاتن حمامة وأحمد مظهر، وفيلم "إشاعة حب" مع عمر الشريف ويوسف وهبى وسعاد حسنى، وثم توالت أعمالها منها "زائر الفجر" و"ليتنى ما عرفت الحب" و"موعد على العشاء" و"بريق عينيك" و"حدوتة مصرية" و"أيام فى الحلال" و"الوحل" و"ثمن الغربة"، و"العقرب" و"البية البواب" و"أنا مش معاهم" و"بنات العم" و"من 30 سنة" و"سهر الليالي" و"أنت عمري" و"فيلم ثقافي" و"تيمور وشفيقة".

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومى للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

يعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام 1991.