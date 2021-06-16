شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو من احتفال مصطفى قمر بزفاف ابنه إياد بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم مصطفى قمر الآن بزفاف ابنه الأكبر إياد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأحيا الجزء الأول من الحفل النجم محمد حماقى، ويستعد النجم تامر حسنى لإحياء الجزء الثانى من الحفل الذى يحضره عدد من الفنانين أبرزهم إيهاب توفيق وإدوارد ومحمد رجب ومحمد لطفى وهانى سلامة وجنات.

وكان إياد ابن الفنان مصطفى قمر ظهر معه في فيلم "قلب جرىء" الذي تم عرضه عام 2002، والذى قامت ببطولته ياسمين عبد العزيز، حسن حسني، أحمد عيد، عبد الله مشرف، لقاء الخميسي، رامى وحيد، وهو من تأليف أحمد البيه وإخراج محمد النجار.

وأعرب مصطفى قمر منذ أيام عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على أغنية "زحمة الأيام" التي قدمها مع نجوم جيله حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس، وقال في تصريح لـ"الخليج 365": "الحمد لله الأغنية ربنا كرمنا بيها وحققت نجاحا كبيرا وردود فعل جميلة شوفناها في كل مكان".

وأضاف مصطفى قمر: "الأغنية حزينة لأنها مناسبة في الظروف الحالية والسبب الرئيسي الراحلين سامح العجمى وأشرف سالم، ومن الممكن أن نكرر التعاون مرة أخرى إذا أتت لنا فكرة أغنية جديدة مبهجة"، مؤكدًا أنه سيعمل على طرح أغنية سينجل وتكون أغنية مفرحة في فصل الصيف.

وقدم مصطفى قمر فى رمضان الماضى مسلسل "فارس بلا جواز" تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، إضافة إلى شيرى عادل وندا موسى وبشرى وديما بياعة وفاطمة عادل.