شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تظهر بـ تاتو تفاؤل جديد بعد عودة معركتها مع براد بيت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين التاتو الجديد للنجمة العالمية أنجلينا جولي، وسط معركتها القضائية مع زوجها السابق براد بيت، التي عادت من جديد لأروقة المحاكم بعد توقف لفترة طويلة.

ووثقت صحيفة الديلي ميل البريطانية، في تقريرها، بعض من الصور التي كشفت عن التاتو الجديد الذى جاء باللغة الإيطالية، وظهرت به اثناء خروجها من كارلايل في أبر إيست سايد في مانهاتن، بعد زيارة المتاحف الأثرية الأخيرة، مع أطفالها على هامش احتفالها بعيد ميلادها.



أنجلينا جولي والتاتو الجديد



انجلينا جولي والتاتو

وشرحت الصحيفة البريطانية في تقريرها، معني التاتو الجديد الذى حصلت عليه النجمة صاحبة الـ 46 عاماً، وهو "eppur si muove" الذى يعني بالعربية "ومع ذلك يتحرك"،

وشوهدت أنجلينا جولي مؤخراً في مدينة نيويورك حيث كانت تستمتع برحلة طويلة على الساحل الشرقي حيث زارت المتاحف والمطاعم وشقة زوجها السابق جوني لي ميلر.