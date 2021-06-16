شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية يكرم كمال رمزي وفايزة حسين فى دورته الـ 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمه المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، فنانة التحريك ورائدة فن الرسوم المتحركة المخرجة الراحلة فايزة حسين، في دورته الـ 22 التي يرأسها الناقد السينمائى عصام زكريا، والمقرر إقامته في الفترة من اليوم الأربعاء 16 وحتى 21 يونيو الجاري بمدينة الإسماعيلية وتسلم التكريم أبناء الراحلة.

وتعد فنانة التحريك والمخرجة فايزة حسين من رواد فن الرسوم المتحركة في مصر، قدمت عشرات الافلام والبرامج وتترات المسلسلات والأغاني وحصدت العديد من الجوائز في مهرجانات محلية ودولية.

فايزة حسين فنانة مصرية تخرجت فى كلية الفنون الجميلة وكانت الرابعة على الدفعة بسـبـب تميزها فى الرسم وكان مشروع التخرج فيلم رسوم متحركة عن التفرقة العنصرية فى أمريكا تدربت فى التلفـزيون فى قـسم الرسوم المتحركة عامي 1963-1964، وفي عام 1965 تم تـعـينها فى الـتليفـزيون المصري فى قـسـم الـرسوم المتحركة، حيث كان أول عمل لها تنفيذ أفلام تعليم اللغة الفرنسية بطريقة cut out تحت إشراف رؤوف عبد الحميد وكانت الرسومات مرسلة للتليفزيون من باريس وقامت بتحريك الرسومات تحت الكاميرا.

عملت فايزة حسين مساعدة لكبار مخرجى الرسوم المتحركة فى مصر منهم فهمى عبد الحميد وسمير محجوب وأحمد حسن، كما صممت ونفـذت تترات البرامج وفقرات الربط بين البرامج التليفزيونية وتترات للعديد من البرامج التليفزيونية على سبيل المثال برنامج "قصة ومؤلف"، تتر فيلم "اللص والكلاب"، تترات "المسحراتى" للفنان سيد مكاوى وحلقة رسوم متحركة من المسلسل بعنوان "الاستمارة ركبة الحمارة"- مسلسل قلب الأسد إخراج علوية زكى - مسلسل هو فى عينيها إخراج نور الدمرداش - سهرة قصة مدينة إخراج حسن عبد الحـافـظ - مسلسل ألف ليلة وليلة إخراج جمال عبد الحميد - مـسلـسـل لعبة الفـنـجرى إخراج عـلوية زكى - سهرة كفر الجنون إخراج حـسـن حـافظ - سهرة لصوص خمس نجوم إخراج أشرف فهمى.

كما نفذت واخرجت أغنيات "البطاطا" و"سبوع الحفيد" غناء عبد المنعم مدبولى إنتاج التليفزيون المصرى، وأغنية فصول السنة واغنية الــمــرور وأغنية بســبـس نو وأغنية تنظيم الأسرة هيئة اليونسكو وأغنيات عن الحروف "ألف – باء – ثاء – حاء – سين " وغيرها من الأغنيات.

وكانت آخر أعمالها فوازير "احنا معاك" فى إطار حملة "أطفال بلا مأوى" التى أطلقها صندوق "تحيا مصر"، كتبها الشاعر الغنائى د.عادل عمر، وإشراف عام وتصمم شخصيات الفنانة فايزة حسين، وتقديم الإعلامية دينا فاروق، موسيقى وألحان د.حسام شاكر، غناء المطربة آية عبد الله، وتصوير شريف الشيمى، وإخراج تامر وسامح الشرقاوى.

فيما كرم المهرجان الناقد الكبير كمال رمزي وهو أحد النقاد الكبار ويستحق بجدارة لقب "شيخ النقاد السينمائيين" فهو صاحب رصيد كبير من الكتب والمقالات السينمائية والأبحاث التى شارك بها فى العديد من لجان تحكيم المهرجانات الدولية، ولذلك فهو بحق ناقد يملك الرؤية والخبرة معاً، وتتميز مسيرته النقدية بالتحرر من سطوة ونفوذ مؤسسات وصناع السينما، ونزاهته فى الحكم على الأفلام والأعمال السينمائية قادته لأن يكون ودودا ودافئا فى علاقته مع صناعها حيث لا يتصيد أخطاء بقدر ما يشير إلى ايجابيات ومواقف ويتعرض للسلبيات وفق منظوره ومنهجيته النقدية برقة وألفة تبغى الاشارة للخطأ بعيدا عن أساليب الهجوم والصراخ والإيذاء اللفظى أو المعنوي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.