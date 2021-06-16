شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى قبل طرح برومو "العارف" غدا: استعدوا لأكبر عملية اختراق فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سينرجى، الشركة المنتجة لفيلم "العارف"، أنها سيتم غدا طرح البرومو الرسمى للفيلم، وذلك قبل العرض رسميا فى دور السينما يوم 14 من يوليو المقبل.



العارف

ونشرت سينرجى، عبر حسابها على إنستجرام صورة دعائية لبرومو الفيلم، أتبعتها بتعليق: "بعد أقل من 24 ساعة استعدوا لأكبر عملية اختراق فى التاريخ".





فيلم "العارف" هو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى.

وكان النجم أحمد فهمى روج لفيلم "العارف" فى الساعات الماضية بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا بعدما أعلن تعرض صفحته على فيس بوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة: "أنا مش بعيد.. الدور على مين"، كما حذرت زوجته الفنانة هنا الزاهد كل متابعيه أن الصفحة تم اختراقها، وبعد أحمد فهمى أعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.