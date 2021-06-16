شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الإسماعيلية بحضور وزيرة الثقافة وأحمد بدير وصبري فواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، بأحد الفنادق بقناة السويس، والذى يقام خلال الفترة من 16 يونيو الجارى، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائى إعلان تفاصيل الفعاليات على مدار أسبوع متواصل، بالإضافة إلى فقرات غنائية واستعراضية وحضرت الافتتاح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان القدير أحمد بدير، والفنان صبرى فواز، والفنانة سلوى محمد على، والمخرج مجدى أحمد على، والمخرجة هالة خليل والسيناريست تامر حبيب.

بدأ الحفل الذى يقام على شاطئ قناة السويس بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تجهيز مسرح مفتوح يستع لـ500 فرد فى الهواء الطلق تطبيقا للإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة للحد من فيروس كورونا، وذلك باستقبال ضيوف المهرجان على الريد كاربت، ثم بدأت المراسم الرسمية للافتتاح بالسلام الوطنى، ثم بأغنية "أرض الحرية" غناء عماد كمال.

وأعلنت إدارة الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة أماكن عروض الأفلام المشاركة بهذه الدورة، حيث من المقرر أن تقام عروض أفلام هذا العام بمكتبة مصر، ونادى الشجرة، ونادى الدنفاه، وحديقة ميدان "النافورة"، وأمام قصر ثقافة الإسماعيلية، والحديقة المفتوحة بفندق توليب، هذا بالإضافة إلى قاعات قصر ثقافة الإسماعيلية.

مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومى للسينما سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام 1991.