شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يرقص خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ 56.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت أسرة مسلسل "عودة الأب الضال" بعيد ميلاد الفنان بيومي فؤاد الـ56 داخل لوكيشن تصوير المسلسل، وظهر بيومى وهو يطفئ الشموع ويؤدى حركات راقصة خلال الاحتفال.

ونشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام فيديو الاحتفال بعيد ميلاد الفنان بيومي خلال تصوير مشاهد مسلسل "عودة الأب الضال"، وعلقت بقولها: "كل سنة وإنت طيب يا أستاذ بيومي، سنة حلوة وجميلة، عيد ميلاد سعيد".

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين وهشام ماجد ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروت.

جدير بالذكر أن الفنان بيومى فؤاد يعد واحد من أهم الفنانين خلال الوقت الحالى ممن يشاركون فى أعمال عديدة، حيث اشتهر بتقديم كل الألوان المختلفة، وذلك بعدما بدأت مسيرة بيومى فؤاد بين عامى 2009 و2012 شارك خلالها بأدوار بسيطة فى بعض الأفلام مثل "دكان شحاتة" و"دكتور سيلكون" و"الرجل الغامض بسلامته" لتنطلق بعدها رحلته بمشاركته فى أعمال كثيرة فى عام واحد، وأصبحت مشاركته فى مسلسل "الكبير أوى" بأجزائه الخمسة من أهم أعماله التى منحته شهرة كبيرة وشعبية واسعة، قبل انطلاق نجوميته بصورة أكبر وبزوغ نجمه بعدما شارك فى أعمال مهمة بأدوار صارت بمثابة بصمة تحسب له، منها مشاركته مع الفنانة يسرا بمسلسل "خيانة عهد"، بالإضافة إلى فيلم "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز، إلى جانب مجموعة من أهم الأعمال التى شاركت فيها.