عصام زكريا يوجه الشكر لوزيرة الثقافة في افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في حفل افتتاح الدورة ال ٢٢ للمهرجان والتي انطلقت منذ قليل.

وقال زكريا: "أشكر معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، لأنه لولا دعمها لما خرج هذا المهرجان في ظل ظروف كورونا، كما أشكرها على ثقتها الغالية بنا بشكل كبير".

وأقيم حفل الافتتاح منذ قليل بمدينة الإسماعيلية، وسط إجراءات احترازية مشددة، وقدمت الحفل الإعلامية إنجي علي.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.