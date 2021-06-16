تركي آل الشيخ يروج لـ "كوكو شانيل" بصورة جديدة لشريهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، لعودة النجمة الاستعراضية شريهان، من خلال العرض المسرحي "كوكو شانيل".

ونشر "آل الشيخ" صورة من العرض المسرحي، وعلق: "برعاية هيئة الترفيه و mbc وشاهد، عودة النجمة شيريهان Sherihan شريهان في مسرحية (كوكو شانيل)، إنتاج: العدل جروب - El Adl Group، تأليف: Medhat El Adl - مدحت العدل، تصوير: KAREEM NOUR"

وتعود النجمة شريهان للفن بعد ٢٠ عاما من الغياب، وتقدم خلال المسرحية شخصية "كوكو شانيل"، على نفس اسم العمل، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.