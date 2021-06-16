انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي؛

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح الدورة ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية

وتوافد ضيوف الحفل لحضور افتتاح المهرجان الذي يقام على شاطئ البحر لأول مرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان .

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.