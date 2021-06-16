فن ومشاهير

انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي؛

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح الدورة ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية

وتوافد ضيوف الحفل لحضور افتتاح المهرجان الذي يقام على شاطئ البحر لأول مرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان .

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا