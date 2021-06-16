وفاة والد الفنان جمال يوسف ودفنه بمقابر 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان جمال يوسف، وفاة والده، اليوم الأربعاء، ودفنه بمقابر الأسرة فى 15 مايو.

وكتب جمال، عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الحبيب الحاج يوسف زكي عبد الفتاح.. وصلاة الجنازة بعد المغرب في مسجد الجامع إمتداد 15 مايو، والدفن بمقابر الأسرة بـ 15 مايو".

جدير بالذكر أن الفنان جمال يوسف، ابتعد فترة عن الفن بعد إصابته بسرطان البلعوم، وعاد مؤخرًا للساحة الفنية من جديد وشارك في رمضان الماضي بمسلسل "ضل راجل"بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ونور اللبنانية، وعدد من الفنانين.