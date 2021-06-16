أول تعليق لإيمان العاصي بعد وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إيمان العاصي، رسالة وداع لوالدها الذي رحل عن عالمنا، اليوم الأربعاء، وطالبت متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء له.

ونشرت "العاصي" صورة لها معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع السلامة يا نور عيني .. مع السلامة يا روح قلبي ، هتوحشني يا بابا.. أدعوا لحبيبي".

جدير بالذكر أن الفنانة إيمان العاصي تشارك في فيلم "فارس" بطولة النجوم: حسين فهمي، أحمد زاهر، صلاح عبدالله، ملك أحمد زاهر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف.