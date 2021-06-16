تغريم مطعم بيتزا بمبلغ £10,000 بسبب رسائل تسويقية مزعجة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:25 مساءً - تمّ تغريم مطعم بيتزا تابع لسلسلة بابا جونز من قبل منظم حماية البيانات والخصوصية لإرساله أكثر من 160ألف رسالة إزعاج للعملاء.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه..

أمر مكتب مفوض المعلومات (ICO) الشركة بدفع 10,000 جنيه إسترليني لإرسالها سلسلة من النصوص التسويقية ورسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها دون الحصول على الموافقة التي يتطلبها القانون.

من بين 15 شكوى قدمت إلى الوكالة الدولية ، ادعى أحدهم أنهم تلقوا ما يقرب من 100 رسالة في غضون شهرين ، واصفاً العملية بأنها “نوع من التحرش”.

وجد تحقيق أجراه ICO أنّ الشركة أرسلت أكثر من 210,000 رسالة تسويقية ، مع تأكيد استلام 168,022 منها ، بين الأول من أكتوبر 2019 و 30 أبريل 2020.

حكم ICO أنّ بابا جون استخدم بشكل خاطئ إعفاء تسويقي يسمّى ” الاشتراك السهل” للأشخاص الذين قدموا طلباً عبر الهاتف.

يسمح هذا الإعفاء للمؤسسات بإرسال رسائل تسويقية إلى العملاء الذين تم الحصول على تفاصيلهم للحصول على خدمات مماثلة ، ولكنه يجدر به أن يوفر طريقة بسيطة للأشخاص لرفض أو إلغاء الاشتراك.

و حكم ICO أنّ بابا جونز لا يمكنه الاعتماد على هذا الإعفاء، للعملاء الذين قدموا طلباً عبر الهاتف ، حيث لم يتم تزويدهم بإشعار الخصوصية عند عملية الاتصال ولأنه لم يتم منحهم خيار إلغاء الاشتراك.

وقال آندي كاري ، رئيس التحقيقات في ICO: “القانون واضح وبسيط”.

“عند الاعتماد على إعفاء” الاشتراك السهل ” ، يجب على الشركات التأكد من حصولها على موافقة عملائها ، وبأنّ يوفر أي تسويق ترسله خياراً بسيطاً لإلغاء الاشتراك.

“لم يتم منح عملاء هاتف بابا جون الفرصة لرفض التسويق عندما حدث الاتصال معهم ، مما أدى إلى هذه الغرامة.

“سنواصل اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي قد تكتسب ميزة غير عادلة على تلك الشركات التي تلتزم بالقانون وتتوافق مع قانون التسويق الإلكتروني.”

سلط ICO الضوء على شكوى واحدة من عميل لبابا جون لم يكشف عن اسمه ، والتي نصت على ما يلي: “لم أعط موافقتي على تسويق الرسائل النصية ، إنّ تلقي هذه الرسائل بشكل متكرر دون أن أتمكن من إيقافها، يسبب لي الضيق “.

‘إنّ تلقي ما يقرب من 100 رسالة في الشهرين الماضيين هو نوع من أنواع التحرش.”

وقال متحدث باسم بابا جون: “من الواضح أنّ نيتنا كانت الوصول فقط إلى أولئك الذين يحتمل أن يكونوا مهتمين بعروضنا ونعتذر دون تحفظ لكلّ العملاء الذين تعرضوا للإزعاج.

“منذ حدوث ذلك ، أجرينا مراجعة شاملة للتأكد من أننا حصلنا على الإذن الصحيح من أولئك الذين نتصل بهم.”

وتَرٍد القوانين التي تحكم التسويق الإلكتروني في لوائح الخصوصية والاتصالات الإلكترونية لعام 2003.