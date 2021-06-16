محمد صلاح يحتفل بذكرى ميلاده الـ29 في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل نجم الكرة العالمي “محمد صلاح” الشهير بـ”مو صلاح” بيوم ميلاده الـ29 بمدينة دبي في الإمارات بصحبة عدد من أصدقائه. وقد ظهرت كعكة يوم ميلاد “صلاح” باللون الأحمر مطابقة ألوان كل من ليفربول والمنتخب المصري.

وبحسب موقع ” see.news” تلقى اللاعب البارز بهذه المناسبة عددًا كبيرًا من رسائل التهنئة عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي السياق ذاته، اتخذ نادي كرة القدم الإنجليزي المحترف ومقره ليفربول ودوري أبطال أوروبا UEFA تويتر منصة لإرسال أمنيات يوم الميلاد.

وهنأه نادي ليفربول: “أتمنى لك يوم ميلاد رائع يا محمد صلاح!”

بينما كتب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: “عيد ميلاد سعيد التاسع والعشرين للملك المصري محمد صلاح!”

كما غرد “ستيفن جيرارد” لاعب إنجلترا وليفربول الشهير: “أسطورة ليفربول الأكثر استخفافًا، يوم ميلاد سعيد التاسع والعشرين يا صلاح.”

وفي غضون ذلك، تمنى اللاعب المخضرم الكرواتي “ديان لوفرين” يوم ميلاد سعيد لـ”صلاح” حيث غرد: “أتمنى يوم ميلاد سعيد لأخي الأكبر”.

نبذة عن مو صلاح

ولد “صلاح” المعروف باسم “مو صلاح” يوم 15 يونيو 1992 بمدينة بسيون بدلتا مصر. اكتسب شعبية واسعة خلال مسيرته الاحترافية الناجحة في كرة القدم حيث لعب مع أندية في جميع أنحاء العالم، من مصر إلى إنجلترا.

فقد أثبت أنه أكثر من مجرد لاعب كرة قدم موهوب ويتمتع بمهارات عالية حيث قضى فترات رائعة مع تشيلسي والعملاق السويسري بازل.

يلعب “صلاح” حاليًا مع ليفربول حيث لعب 203 مباراة في كل المسابقات، ساهم في 172 هدفًا خلال 4 مواسم حيث سجل 125 هدفًا، وصنع 47 هدفًا.

كما أنه معروف بكونه قائد المنتخب المصري الدولي.